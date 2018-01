Jesus (64) vrijgesproken voor beschadigen 73 wagens 23 januari 2018

02u27 0 Zaventem Opmerkelijk arrest van het Brusselse hof van beroep. Een 64-jarige Zaventemnaar is vrijgesproken voor het beschadigen van 73 wagens. Nochtans gebeurden de feiten vlak bij zijn woonplaats en werd hij op heterdaad betrapt. "Het is niet omdat je één feit hebt gepleegd dat je al die wagens beschadigd hebt", meent zijn advocaat Marijn Van Nooten

Op 27 mei 2009 werd Jesus F. (64) op heterdaad betrapt toen hij in de buurt van zijn woning een wagen bekraste. Eerder werd de buurt al geplaagd door talloze vernielingen van geparkeerde wagens. Krassen, deuken, platgestoken banden en afgestampte spiegels waren schering en inslag. De politie dacht dan ook de dader van het vandalisme gevat te hebben. Ze linkten hem aan 72 andere feiten. "Eenzelfde modus operandi", luidde het besluit. Meer zelfs: de man bekende dat hij de betrokken wagens beschadigd had. Dit gebeurde echter in het pre Salduztijdperk. Zonder advocaat dus. Bovendien verklaarde hij zelf later dat de bekentenissen door de betrokken agenten afgedwongen waren.





Geestesziek

In eerste aanleg achtte de rechter hem schuldig en kreeg de man een celstraf van een jaar met uitstel. De man ging in beroep. Met succes, want 8 jaar na de feiten werd hij over de hele lijn vrijgesproken. Het hof vond immers dat er niet dezelfde modus operandi was toegepast aangezien er op verschillende manieren beschadigingen werden aangericht. Met zijn bekentenissen werd geen rekening gehouden. Alleen het feit waar hij op heterdaad werd betrapt, werd weerhouden. Bij het plegen van dat feit was hij echter geestesziek, aldus het hof. Daarom werd hij ook hiervoor vrijgesproken.





"Een terechte beslissing", aldus zijn advocaat Marijn Van Nooten. "De speurders hebben mijn cliënt gewoon aan elk feit gelinkt, puur om hun statistieken op te vijzelen. Maar ze hebben geen DNA-bewijzen, geen onderzoek naar voetafdrukken, geen getuigen. Bovendien waren de vernielingen erg verschillend. Een band platsteken is iets anders dan een deur bekrassen. Terecht dus dat het hof heeft geoordeeld dat dit onderzoek veel te laks gevoerd is en mijn cliënt vervolgd werd voor zaken waar hij niets mee te maken had." (WHW)