Jaarmarktweekend met optredens en kermis 01 juni 2018

Van morgen tot en met dinsdag vindt in Zaventem het traditionele jaarmarktweekend plaats. Optredens, kermisattracties en de jaarmarkt: dat zijn ook dit jaar de ingrediënten. Zaterdagmiddag staan Piet Piraat en Kabouter Plop op het podium en is er een meet and greet met Bumba in de polyvalente zaal Stockmans in CC De Factorij. Om 17 uur wordt op het Kerkplein de kermis geopend door het schepencollege. Tot dinsdag staan de kermisattracties op het plein. Op de slotdag zijn er allerlei kortingen in het kader van de familiedag. Het hoogtepunt van het weekend speelt zich met de 52ste editie van de jaarmarkt op maandag af. In het centrum staan opnieuw honderden kraampjes en ook de prijskampen voor paarden, rundvee en kleinvee ontbreken niet. Om 14 uur start de Sterrenparade met optredens van onder meer Isabelle A. (RDK)