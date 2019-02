Jaar na plaatsing camera’s: trajectcontrole E40 nog steeds niet actief Vertraging gevolg van problemen met nieuw technologisch systeem Robby Dierickx

26 februari 2019

14u44 0 Zaventem Elf maanden nadat het Agentschap Wegen en Verkeer de camera’s op de E40 richting Leuven tussen Sterrebeek en Bertem ophing, werkt de trajectcontrole er nog steeds niet. De reden: een probleem met de installatie van een nieuw technologisch systeem. Wanneer de trajectcontrole dan wél zal werken, is nog niet duidelijk.

Het was met redelijk veel ambitie dat het Agentschap Wegen en Verkeer begin vorig jaar bekendmaakte dat er nog voor eind 2018 37 nieuwe trajectcontroles bij zouden komen in heel Vlaanderen. Eén van die nieuwe locaties is de E40 richting Leuven tussen Sterrebeek en Bertem. Over een afstand van zo’n zeven kilometer zou de gemiddelde snelheid er gemeten worden. De trajectcontrole had eigenlijk al in juni vorig jaar van start moeten gaan, maar al snel werd die startdatum verschoven naar september. Maar ook die timing werd niet gehaald. Nieuwe streefdatum? Eind 2018. Ondertussen zijn we twee maanden na de jaarwisseling en wat blijkt? Nog steeds worden automobilisten die zich niet aan de maximumsnelheid houden niet beboet.

“We waren begin vorig jaar heel ambitieus toen we de nieuwe trajectcontroles aankondigden”, beseft Veva Daniëls, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “In de tussentijd zijn we echter op een nieuw technologisch systeem overgeschakeld en de implementatie van dat systeem loopt stroever dan verwacht. Daardoor kunnen we de trajectcontrole voorlopig nog niet activeren.”

Startknop

Het Agentschap Wegen en Verkeer zit er zelf ook verveeld mee dat het hele systeem ruim een jaar na de bekendmaking nog steeds niet op poten staat. “Maar het is zinloos om de camera’s nu al te laten werken om vervolgens te moeten vaststellen dat het systeem niet correct werkt”, aldus nog Veva Daniëls. “We moeten honderd procent zeker zijn dat er geen fouten meer in zitten alvorens we op de spreekwoordelijke startknop drukken.”

Wanneer er dan wél op die knop gedrukt kan worden, is nog een groot vraagteken. “Omdat er op verschillende plaatsen problemen zijn, is het onduidelijk welke trajectcontrole wanneer geactiveerd kan worden. We hopen dat we midden volgende maand meer duidelijkheid hebben over de juiste startdatum. Ondertussen is het uiteraard wel de bedoeling dat automobilisten zich aan de maximumsnelheid houden, zelfs nu de trajectcontrole nog niet actief is.”

Ook op E313 en E40 problemen

Naast de E40 richting Leuven is het ook nog op de E313 tussen Wommelgem en Ranst wachten op de lancering van de trajectcontrole. Op de E40 tussen Wetteren en Erpe-Mere zijn de camera’s momenteel buiten dienst, net als op verschillende gewestwegen in heel Vlaanderen.