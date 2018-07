Interactieve website stuurt inwoners naar juiste plek 11 juli 2018

02u34 0 Zaventem Inwoners van Zaventem hoeven voortaan niet meer lang te zoeken naar de locaties en het aanbod van sport- en spelinfrastructuur, jeugdinfrastructuur, onderwijs, gemeentelijke diensten en zelfs zitbanken. Het schepencollege lanceert namelijk de website www.zaventeminkaart.be.

Op die website, die toegankelijk is via de computer, tablet en smartphone, staat een interactieve kaart met alle nuttige locaties in de gemeente. "Met Zaventem in Kaart brengen we onze geografische informatie binnen in de 21ste eeuw", zegt Bart Dewandeleer (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening en Geografische Informatie. "We willen onze inwoners kennis laten maken met alle interessante en leuke locaties die onze gemeente te bieden heeft."





De website telt vijf interactieve kaarten. Zo kunnen bezoekers er sportinfrastructuur en speelpleinen terugvinden, net als gemeentelijke diensten, allerlei onderwijsinstellingen, jeugdinfrastructuur en straatmeubilair zoals zitbanken. Wie op het symbool bij een locatie klikt, ziet een informatievenster en vaak ook een foto verschijnen. (RDK)