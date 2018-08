Inschrijvingen uitstap 60-plussers verlengd 01 augustus 2018

60-plussers die op woensdag 5 september mee willen gaan met de seniorenuitstap van de gemeente Zaventem naar Gent kunnen zich nog tot en met volgende week dinsdag inschrijven. De inschrijvingsperiode werd namelijk uitzonderlijk verlengd. Tijdens de uitstap brengen de senioren een bezoek aan de stad met een rondvaart in het historische centrum, waarna ze voor de lunch naar de Ghelamco Arena, het voetbalstadion van AA Gent, trekken. Nadien volgt een optreden van een verrassende internationale vedette. Omstreeks 17 uur rijdt de bus opnieuw naar Zaventem.





Wie zich nog wil inschrijven, doet dat via telefoon op het nummer 02/717.88.36 of per mail naar sociale.dienst@zaventem.be. (RDK)