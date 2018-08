Inschrijvingen cursus pc voor senioren gestart 21 augustus 2018

Senioren die graag met de computer willen leren werken, kunnen zich inschrijven voor drie nieuwe initiatiecursussen informatica. Het gaat om de cursussen 'Internet en e-mail', 'iPad' en 'Android'. De lessenreeks, die op 19 september start, wordt georganiseerd door de gemeente samen met het Centrum voor Volwassenonderwijs 'Crescendo'. Tijdens zestien sessies in het Koninklijk Atheneum in Zaventem worden de 55-plussers wegwijs gemaakt in het computergebeuren. De lessen vinden telkens op woensdag tussen 13 en 16.30 uur plaats. De deelnameprijs bedraagt 10 euro. Inschrijven is echter verplicht via het invulstrookje in het gemeentelijk infoblad of door te bellen naar 02/725.68.24. Niet-Zaventemnaars kunnen zich ook inschrijven, maar betalen 90 euro.





