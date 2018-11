Infovergadering erosie en wateroverlast RDK

13 november 2018

15u54 0

Op dinsdag 20 november vindt in gemeenschapscentrum De Maalderij een informatievergadering over erosie en wateroverlast plaats. Zaventemnaars zijn er welkom om samen met de gemeente na te denken over de knelpunten en oplossingen rond erosie en wateroverlast in de luchthavengemeente. Tijdens de informatievergadering wordt uitleg gegeven over de huidige maatregelen en oplossingen, en wordt er input gevraagd van de bevolking. De vergadering start om 19 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur.