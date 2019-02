Infoavond over burgeronderzoek naar luchtkwaliteit RDK

19 februari 2019

In zaal De Kring in Sterrebeek organiseert Sterrebeek 2000 nu vrijdag om 20 uur een infoavond over CurieuzeNeuzen, het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit. Sam De Craemer, onderzoeker van het CurieuzeNeuzenteam, komt er uitleg geven over het onderzoek. Hij komt er onder meer de resultaten en ervaringen delen en bespreken. De toegang tot de infoavond is gratis.