Inbrekers slaan toe in Brico 27 januari 2018

Het Bricofiliaal op de Weiveldlaan was gistervoormiddag gesloten nadat dieven er de nacht van donderdag op vrijdag hadden ingebroken. De inbrekers forceerden daarbij de deur. Over de daders en de buit is voorlopig nog niets bekend. De politie heeft een sporenonderzoek verricht. (VDBS/RDK)