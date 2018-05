Huis van het Kind start met 'babybabbels' 16 mei 2018

02u56 0 Zaventem Het Huis van het Kind in Zaventem, dat vorig jaar erkend werd, start binnenkort met babybabbels. Bedoeling daarvan is (groot)ouders van kinderen tussen 0 en 3 jaar elkaar op een vrijblijvende en laagdrempelige manier te laten ontmoeten.

"Op die manier kunnen ze ervaringen die betrekking hebben op de opvoeding van kinderen, gezinsleven en gezondheid uitwisselen", zeggen schepenen Bart Dewandeleer (CD&V) en Dirk Philips (Open Vld). "De groep Intro vzw zal daarnaast zorgen voor de ondersteuning van kwetsbare gezinnen die meer begeleiding op maat nodig hebben. Vanuit de dienst integratie en de jeugddienst steunen we volop de uitbouw van het Huis van het Kind. We willen ervoor zorgen dat elk kind in Zaventem een mooie toekomst heeft. Bovendien is het Huis van het Kind belangrijk in de strijd tegen kinderarmoede."





(RDK)