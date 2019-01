Huis van het Kind krijgt subsidies RDK

10 januari 2019

Het Huis van het Kind in Zaventem krijgt vanaf dit jaar subsidies van de Vlaamse overheid. Met dat geld zullen nieuwe initiatieven opgestart worden om kinderarmoede aan te pakken.

Het verhaal van het Huis van Het Kind in Zaventem start in 2015 met de stuurgroep Kinderarmoedebestrijding. De bedoeling van de gemeentelijke diensten, het OCMW, Kind en Gezin, en een ervaringsdeskundige in de armoede was om de kinderarmoede via het Huis van het Kind te bestrijden. Onder meer de spelotheek werd opgericht en het doe-je-mee-fonds werd gepromoot.

Ondertussen werd het Huis van het Kind officieel erkend door de Vlaamse overheid, die nu laat weten dat de organisatie vanaf dit jaar subsidies krijgt. Een aanmoediging om in te zetten op nog meer initiatieven om de kinderarmoede te bestrijden. Zo start deze maand nog de luierbank en worden info- en vormingsmomenten georganiseerd. Er wordt ook gewerkt aan een loket van het Huis van het Kind, waar ouders antwoorden kunnen krijgen op grote en kleine vragen over opvoeden en opgroeien.