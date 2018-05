Huis onbewoonbaar door kelderbrand 02 mei 2018

02u37 1 Zaventem Een brand heeft gisterenavond heel wat schade veroorzaakt in een woning in Akker 17. Het vuur ontstond iets na 20 uur toen een bewoner laswerken aan het uitvoeren was in de kelder. Hij probeerde zelf nog om de brandhaard te blussen, maar dat lukte niet.

De brandweer kwam met een zestal ploegen ter plaatse. Ze hadden heel wat moeite om in de kelderruimte door te dringen door de hitte en de zware rookontwikkeling. Het duurde dan ook even voor het vuur onder controle was.





De bewoners - een echtpaar en hun zoon - werden met een rookintoxicatie naar het AZ Sint-Lucas gebracht, maar ze raakten niet ernstig gewond. "Zij wisten niet waar naartoe en zullen de eerste nacht op hotel worden opgevangen", vertelde burgemeester Ingrid Holemans die ter plaatse kwam. "We zullen er ook voor zorgen dat ze de komende dagen verder onderdak krijgen. Het huis zal namelijk de eerste weken niet bewoonbaar zijn, vooral als gevolg van de zware rookschade." (DBS/RDK)