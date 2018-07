Houdt omheining sluikstorters voorgoed tegen? 07 juli 2018

De 88-jarige eigenares van een perceel langs de Bevrijdingslaan heeft gisteren een omheining rond haar terrein geplaatst om sluikstorters een halt toe te roepen. In april moest ze nog twaalf ton afval laten opruimen en vorige week was het opnieuw prijs.





Al enkele maanden was de 88-jarige eigenares van een perceel langs de Bevrijdingslaan het slachtoffer van sluikstorters. Zetels, bouwafval, tafels, volle vuilniszakken en een hoop ander afval werden er om de haverklap gedropt. In april moest ze zelfs de opruimingskosten van een stort van maar liefst twaalf ton betalen. Omdat ze het beu was, besloot ze een omheining rond het perceel te laten plaatsen. De aannemer kon dat werk echter pas net voor het bouwverlof uitvoeren en dus zagen sluikstorters hun kans mooi om vorige week opnieuw een hoop afval in de gracht te gooien. De familie van de eigenares besloot om het afval zelf op te ruimen en vond in de vuilniszakken enkele adresgegevens. De politie ging bij de mogelijke daders aankloppen, maar het is onduidelijk of ze een proces-verbaal kregen.





Gisteren werd finaal de omheining rond het perceel in de Bevrijdingslaan geplaatst. Ook staat er intussen een bord met als opschrift 'Vervuiler, u bent gespot'. De gemeente wil er ook bewakingscamera's plaatsen. De familie van de 88-jarige hoopt dat de sluikstortproblematiek hiermee definitief opgelost is. (RDK)