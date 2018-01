Hoogstraat deels afgesloten door werken 27 januari 2018

Vanaf maandag gaat de Hoogstraat tussen het kruispunt met de Doggeweg en het kruispunt met de Fabrieksstraat dicht voor werken. Verwacht wordt dat de werkzaamheden tot april duren.

De werken die de voorbije weken aan de Woluwestraat uitgevoerd werden, verschuiven maandag naar de Hoogstraat in het centrum van Zaventem. Daar zal tussen de Doggeweg en de Fabrieksstraat de komende maanden geen verkeer mogelijk zijn. De Doggeweg zal daardoor tijdelijk een doodlopende straat worden. Ook de Hoogstraat wordt doodlopend voor wie vanuit het centrum van Zaventem richting de Woluwestraat wil. De aannemer voorziet telkens een ruimte om het plaatselijk verkeer zoals personenwagens toe te laten een keerbeweging te maken. In beide straten zal het verkeer gedeeltelijk in twee rijrichtingen toegelaten worden.





Afgerond rond eind april

Het kruispunt van de Hoogstraat met de Fabrieksstraat blijft open voor het verkeer. De gemeente verwacht dat alle werkzaamheden in de loop van april afgerond kunnen worden. De betrokken bewoners kregen deze week een informatiebrief in de bus.





