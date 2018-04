Hondenlosloopweide in de Quinkenstraat is opnieuw open 26 april 2018

Hondeneigenaars kunnen hun viervoeters opnieuw vrij rond laten lopen in de hondenlosloopweide in de Quinkenstraat in Zaventem. De weide verdween enkele maanden geleden voor de aanleg van twee padelterreinen van tennisclub Tenza. De gemeente besloot de weide te verplaatsen naar een terrein naast de tennisclub. Deze week zwaaiden de deuren opnieuw open. Honden kunnen er ravotten zonder aan de leiband te moeten. "Het voordeel van de ligging aan de Quinkenstraat is dat de baasjes hun honden eerst kunnen laten lopen en daarna een gewone wandeling kunnen maken in de open ruimte achter de Zaventemse voetbalvelden", zegt schepen van Dierenwelzijn Erik Rennen (N-VA). "De hondenweide heeft ook een sociale dimensie, hondeneigenaars vinden er namelijk sociale contacten. We hopen dat de baasjes de loopweide mee proper houden en zakjes met hondenpoep droppen in de daarvoor bestemde afvalbak." (RDK)