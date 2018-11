Holemans wilt nog deze maand nieuwe coalitie (en zat intussen ook met N-VA rond de tafel) Robby Dierickx

22 november 2018

13u57 0 Zaventem Burgemeester Ingrid Holemans, die dankzij de goede verkiezingsuitslag van haar Open Vld opnieuw aan zet is in Zaventem, hoopt nog deze maand een nieuwe coalitie te kunnen vormen. Intussen werd er min of meer voor het eerst echt met N-VA gepraat.

Door het uitblijven van een coalitie draait de geruchtenmolen in Zaventem nu al even op volle toeren. Zo werd in de voorbije dagen het gerucht verspreid dat Open Vld de komende zes jaar alleen met CD&V wil besturen, om zo huidig coalitiepartner N-VA naar de oppositiebanken te verwijzen. De christendemocraten zouden dan weer gevraagd hebben om N-VA toch aan boord te hijsen, gezien de meerderheid zonder hen er één zou zijn van slechts 16 op 31 zetels.

Maar intussen laat men noch bij Open Vld, noch bij CD&V in de kaarten kijken. Feit is wel dat Holemans woensdagavond met N-VA rond de tafel zat — voor het eerst sinds het aftastende gesprek in de dagen na de stembusgang.

Burgemeester Holemans wil voorlopig echter weinig kwijt over de coalitiegesprekken. “Er wordt momenteel nog volop onderhandeld met verschillende partijen”, klinkt het. “Er werden in de voorbije dagen veel geruchten verspreid, maar ik wil alles rustig bekijken en hoop tegen het einde van deze maand te kunnen landen.”