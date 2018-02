Hitsige man waagt kans bij slapende buurvrouw 06 februari 2018

Een 43-jarige Zaventemnaar riskeert een jaar cel voor het aanranden van zijn buurvrouw. De man dacht dat het slachtoffer hem wel zag zitten. Daarom trok hij in de nacht van 5 op 6 augustus zijn stoute schoenen aan en drong hij via zijn balkon -enkel gekleed in een boxer-short- binnen in haar flat. "Hij had haar naakt zien liggen en vatte dit op als een uitnodiging", aldus zijn advocaat. Vervolgens wilde hij de vrouw wekken door haar over de arm te strelen. Plots merkte de veertiger dat een vriendin van haar even verder aan het slapen was. "Toen wist hij dat hij geen kans maakte", aldus de verdediging. De man bracht haar twee dagen later nog een bezoekje 'om het goed te maken', maar zelfs een fles martini stemde haar niet gunstig. Ze diende klacht in en de man moest zich verantwoorden voor de rechter. "Ik heb veel respect voor vrouwen. Ik wilde haar niets aandoen", zei hij tegen de rechter. De woonstschennis gaf hij wel toe. Daarvoor vroeg zijn advocaat een werkstraf. Uitspraak op 19 februari. (WHW)