Hinder door werken op Brusselse ring tijdens paasvakantie Robby Dierickx

04 april 2019

15u33 0 Zaventem Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat in de paasvakantie onderhoudswerken uitvoeren op de Brusselse binnenring in Sint-Stevens-Woluwe en tussen het Vierarmen- en het Leonardkruispunt. Ondanks de vakantieperiode verwacht AWV een pak hinder.

Op de Brusselse binnenring wordt ter hoogte van de verkeerswisselaar met de E40 in Sint-Stevens-Woluwe de rechterrijstrook in de richting van Tervuren op twee plaatsen hersteld. Die werken worden ’s nachts en in twee delen uitgevoerd. In de eerste fase, die op maandagavond 8 april om 22 uur start en donderdagochtend 11 april om 6 uur afgerond wordt, pakt AWV een deel van de rechterrijstrook ter hoogte van de afrit naar de E40 aan. De tweede fase start op dinsdagavond 16 april om 22 uur en duurt tot donderdag 18 april 6 uur. In die tweede fase wordt 400 meter verderop gewerkt. Overdag is alleen de rechterrijstrook afgesloten, maar ’s nachts zijn twee rijstroken dicht.

Daarnaast wordt er tussen 7 en 19 april ook op de binnenring tussen het Vierarmen- en het Leonardkruispunt gewerkt. De op- en afritten aan beide kruispunten zullen voor bepaalde periodes overdag of ’s nachts geheel of gedeeltelijk afgesloten worden. In de tweede week van de paasvakantie worden ook de bochten op het Leonardkruispunt aangepast. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht ondanks de verkeersluwe vakantieperiode een pak hinder op de binnenring.