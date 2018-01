Herstelling hanglampen zwembad gestart 02u41 0

In zwembad De Motte, dat ondertussen al negen dagen dicht is door problemen met de hanglampen, is men gisteren gestart met de herstellingswerken. Het zwembad gaat vermoedelijk pas op 5 februari opnieuw open. Vorige week maandag bleek dat er problemen waren met de hanglampen in het gemeentelijke zwembad van Zaventem. Verschillende bouten waarmee de hanglampen vasthangen, waren zo verroest dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Daarop werd beslist om het zwembad tijdelijk te sluiten. Gisteren is een aannemer gestart met de herstellingswerken. "We verwachten dat het zwembad op 5 februari kan heropenen", zegt sportschepen Erik Rennen (N-VA). Tot dan kunnen de 450 leden van Swimming Club Zaventem onder meer in Overijse en Vilvoorde terecht. (RDK)