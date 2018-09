Heropening Be Burger twee weken uitgesteld 06 september 2018

02u40 0 Zaventem Het hamburgerrestaurant Be Burger heropent haar deuren na de wateroverlast van de voorbije maanden pas ten vroegste op 15 september, twee weken later dan gepland. Begin juni ging het restaurant dicht na een overstroming.

In de nacht van donderdag 24 op vrijdag 25 mei liep Be Burger, het hamburgerrestaurant in de Stockmansmolen langs de Hector Henneaulaan in Zaventem, helemaal onder water. Daarbij liep onder meer het meubilair in de eetzaal heel wat schade op en lieten ook de elektriciteit en de verwarming het afweten. Aanvankelijk dacht zaakvoerder Sébastien de Messemaeker (33) dat hij zijn restaurant slechts enkele dagen zou moeten sluiten, maar omdat de schade zo groot was, koos hij voor een totale vernieuwing van het interieur.





"Die werken hadden eigenlijk op 1 september klaar moeten zijn, maar de deadline werd al snel verplaatst naar 10 september", vertelt de Messemaeker. "Ondertussen blijkt dat ook die datum niet gehaald zal worden. De aannemer liep namelijk wat vertraging op. Verwacht wordt dat er tussen 15 en 20 september opnieuw getafeld kan worden. We zouden het restaurant nu misschien wel al kunnen openen, maar ik wil de gasten pas ontvangen wanneer de werken volledig afgerond zijn."





De wateroverlast van eind mei was echter geen alleenstaand feit. Ook in april en in juli zorgden hevige regenbuien voor problemen in het restaurant, al bleef de schade toen beperkt. (RDK)