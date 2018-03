Heroïnesmokkelaar 'deed het voor de kinderen' 02 maart 2018

Een Congolese dertiger uit Kitanga riskeert 36 maanden cel voor het smokkelen van heroïne. In de trolley van de man troffen de douanediensten in november 5 kilogram heroïne aan. De man verklaarde meteen dat hij wist dat hij iets illegaals vervoerde, maar niet wat of hoeveel. "Ik had geld nodig voor mijn kinderen in Afrika", klonk het tegen de rechter.





"Weet u eigenlijk wel hoeveel schade u aan andere jonge mensen toebrengt door die drugs in omloop te brengen?", repliceerde de rechter gevat. De verdediging vraagt 'hoogstens 24 maanden' gezien zijn goede medewerking. De man werd in 2005 op de luchthaven van Heathrow al eens betrapt bij een smokkeltocht. Toen kreeg hij 3,5 jaar cel. Uitspraak op 14 maart.





(WHW)