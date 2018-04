Henneaulaan dicht in verlengd Hemelvaartweekend 30 april 2018

02u28 0 Zaventem De Hector Henneaulaan in Zaventem wordt op donderdag 10 en vrijdag 11 mei volledig afgesloten voor alle verkeer tussen de afrit van de Brusselse ring en de rotonde in Diegem.

In het verlengd Hemelvaartweekend wordt er namelijk een nieuwe asfaltlaag aangebracht. De voorbereidende werken starten al op woensdag 9 mei. Een dag later worden de Henneaulaan en de toegang tot de bedrijvenzones afgesloten.





Ter hoogte van restaurant Campanille komt een tijdelijke parking, zodat werknemers van de bedrijven hun wagen wel nog kwijt kunnen. Op zaterdag 12 en zondag 13 mei wordt de rijweg gedeeltelijk vrijgemaakt om de toegang tot de industriezones mogelijk te maken.





Maandag 14 mei wordt tot slot de belijning aangebracht en zal de straat nog gedeeltelijk dicht zijn. Een dag later is de Henneaulaan opnieuw volledig vrij.