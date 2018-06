Hek komt net te laat: gracht weer vol afval EIGENARES (88) PERCEEL DRAAIT WEER OP VOOR OPRUIMINGSKOSTEN ROBBY DIERICKX

27 juni 2018

02u33 1 Zaventem Amper twee maanden nadat de 88-jarige eigenares van een perceel langs de Bevrijdingslaan een sluikstort van 12 ton moest laten opruimen, ligt er opnieuw een hoop afval in de gracht. En dat daags voor er een omheining geplaatst zou worden. De opruimingskosten? Opnieuw voor het slachtoffer.

Vol ongeloof. Zo reageerde de 88-jarige dame toen ze te horen kreeg dat sluikstorters haar perceel langs de Bevrijdingslaan opnieuw in het oog gekregen hebben. Midden april lag er al een berg afval, goed voor zowat 12 ton. De rommel werd opgeruimd door afvalintercommunale Interza, maar de factuur - enkele duizenden euro's - is voor de eigenares. Omdat het toen al niet de eerste keer was dat sluikstorters haar perceel vervuilden, besloot de dame om een omheining te plaatsen. En die werken staan eind deze week gepland - net te laat, dus. Want intussen liggen er onder meer stoelen, vuilniszakken, houten planken en grote zeilen in de gracht.





"Onbegrijpelijk", zucht de dame. "Wat bezielt die mensen toch? Na het vorige stort heeft de gemeente er, op onze vraag, een bordje geplaatst dat duidelijk meldt dat de zone onder camerabewaking staat. Maar zelfs dat haalt niets uit. We hopen dan ook dat de omheining eindelijk een oplossing zal bieden. Om te vermijden dat sluikstorters hun afval gewoon over die afscheiding gooien, hebben we voor een hoog hek gekozen. Dat zal ons opnieuw een pak centen kosten, maar mogelijk lossen we het probleem hiermee wel definitief op. Elke keer voor de hoge opruimingskosten moeten opdraaien, is namelijk ook niet de bedoeling."





Camerabewaking

Milieuschepen Erik Rennen (N-VA) betreurt dat het privéterrein opnieuw vol afval ligt. "Het zal ook deze keer door Interza opgeruimd worden, maar de factuur zal wel weer naar de betrokken familie gestuurd worden", klinkt het. "In de toekomst willen we echt volop inzetten op camerabewaking om dit soort toestanden te vermijden. Ook afvalintercommunale Interza overweegt trouwens om camera's te gebruiken in onze gemeente."





En alsof het sluikstortprobleem in de Bevrijdingslaan in Sint-Stevens-Woluwe nog niet genoeg is, hebben onverlaten enkele dagen geleden ook twee zetels op de oprit van een leegstaande woning van de 88-jarige dame in de Groenstraat in Zaventem gedropt. En ook daar zal ze zelf voor de opruimingskosten moeten opdraaien. "Het is verschrikkelijk aan het worden in groot-Zaventem", aldus nog de eigenares. "Eigenlijk is het gewoon beter om geen eigendommen te hebben. Dan maak je dit soort problemen tenminste niet mee."