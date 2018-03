Heel weekend kamperen ... voor plekje op wachtlijst OUDERS SLAAN TENTEN OP IN NOSSEGEM IN ZAVO KUNNEN ZE BINNEN SLAPEN ROBBY DIERICKX

03 maart 2018

02u43 0 Zaventem Na Wemmel, Grimbergen en Vilvoorde eerder deze week is het nu de beurt aan ouders uit Zaventem en Nossegem om te kamperen voor de schoolpoort. In de Sint-Lambertusschool in Nossegem stonden gistermiddag - drie dagen voor de inschrijvingen starten - zelfs al ouders om hun kind op de wachtlijst te zetten.

In Nossegem is het ondertussen al een pijnlijke traditie geworden: ouders die dagenlang moeten kamperen om hun kinderen te kunnen inschrijven. Toen gisterochtend om 9.30 uur de eerste ouder post vatte voor de school, was het hek van de dam. "Om 11.30 uur waren de zes plaatsen al ingenomen", zegt de hoogzwangere Anne Lefevre, die haar zoontje moet inschrijven. "En dat drie dagen voor de inschrijvingen starten. Ondertussen staan hier zelfs al ouders te kamperen om hun kind op de wachtlijst te zetten."





Aanmeldingssysteem

Lefevre is gemeenteraadslid in Zaventem en vroeg het schepencollege op de voorbije gemeenteraad naar een oplossing te zoeken. "In Tervuren en Vilvoorde werkt men met een centraal aanmeldingssysteem, waardoor er niet meer gekampeerd wordt. Hallucinant dat men in Zaventem nog altijd niet verder is geraakt dan gesprekken voeren."





"Als gemeente zijn we zeker bereid om de kampeertoestanden op te lossen, maar dan moeten we de neuzen van alle scholen in dezelfde richting krijgen", zegt onderwijsschepen Natalie Miseur (Open Vld). "Dat is momenteel nog niet het geval. Maar de komende weken staan nog gesprekken gepland. We hopen dat we volgend schooljaar wel met een digitaal aanmeldingssysteem kunnen werken."





De Sint-Lambertusschool is alvast vragende partij voor zo'n systeem. "Zonder iemand met de vinger te wijzen, betreur ik dat we niet tot een akkoord kwamen", aldus directeur Jorn Dupont. "We kunnen de school het komend weekend niet openstellen, omdat we hiervoor niet verzekerd zijn. Wel kunnen de ouders gebruik maken van het sanitair blok."





"Kamperen onnodig"

Voor secundaire school Zavo stonden gisteren ruim dertig kampeerders. "We hadden nochtans gezegd dat er voldoende plaatsen zijn en dat kamperen niet nodig is", zegt algemeen directeur Kurt Gommers. "In de A-stroom zijn nog 167 plaatsen en elf in de B-stroom. Dit jaar zijn ze wel drie dagen later dan vorig jaar opgedaagd. We zetten dit weekend een lokaal open, zodat ze binnen kunnen slapen. De inschrijvingen starten maandag om 15 uur. We hadden aan het ministerie gevraagd om elektronische inschrijvingen toe te staan, maar ons dossier werd geweigerd. Jammer, want nu staan al die ouders hier weer."