Handtas uit wagen gestolen RDK

27 november 2018

09u58 0



Een dief heeft dinsdagochtend in de Diegemstraat in Zaventem een handtas uit een wagen gestolen. De eigenares van de wagen die geparkeerd stond voor kinderopvang Jannemieke was haar voertuig vergeten op slot te doen en toen ze tien minuten later terug kwam, bleek haar handtas verdwenen. Van de dader ontbreekt momenteel nog elk spoor.