Halsketting gestolen RDK

22 november 2018

15u36 0



In de Kouterweg in Zaventem is een vrouw donderdagmiddag het slachtoffer geworden van gauwdieven. Het slachtoffer werd aangesproken door een vrouw, die in het gezelschap was van twee mannen. Met een list wisten zij haar halsketting te stelen. Daarop raasde het trio weg in een Audi. Voorlopig zijn ze spoorloos.