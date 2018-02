Grootschalige evacuatie na brand op zesde verdieping DRIE BEWONERS GERAKEN LICHTGEWOND SILKE VANDENBROECK

05 februari 2018

02u38 0 Zaventem Bij een zware brand in een flatgebouw zijn zaterdag drie bewoners lichtgewond geraakt. Eén bewoner werd naar het ziekenhuis gevoerd nadat hij van de eerste verdieping naar beneden was gesprongen. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om het gebouw te evacueren.

De brand brak zaterdagochtend rond 8.30 uur uit in een appartement op de zesde verdieping van een flatgebouw in het Woluwe-dal. "Uiteindelijk geraakten drie mensen gewond. De bewoner van het appartement zelf werd met lichte brandwonden overgebracht naar het brandwondencentrum. Een tweede persoon raakte gewond aan de rug toen hij vanaf de eerste verdieping naar beneden sprong om aan de rook te ontsnappen. Een derde persoon raakte gewond toen hij door glasscherven liep", zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). "Dankzij de snelle interventie van de hulpdiensten hebben we gelukkig erger kunnen vermijden. Het is voorlopig nog niet duidelijk wat de brand zou kunnen veroorzaakt hebben."





Catherine, die op de twaalfde verdieping woont, werd gealarmeerd door het brandalarm.





Geen hand voor de ogen

"Ik lag nog in bed toen het brandalarm afging. Er worden hier wel eens grapjes uitgehaald met het alarm, maar voor alle zekerheid ging ik toch eens kijken op de gang. Ik kon geen meter ver zien, er was zoveel rook. Met de hulp van mijn ouders heb ik mijn vijf katten bijeen verzameld. Dat was ook niet vanzelfsprekend, want de beestjes hadden enorm veel stress. Mijn handen staan helemaal vol schrammen. Maar geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht om de katten op het appartement achter te laten", zegt Catherine. "Al konden we niet meteen weg omdat er te veel rook was. We zijn dan gaan schuilen op het balkon. Uiteindelijk is de brandweer ons komen halen."





De geëvacueerde bewoners werden opgevangen in de cafetaria van een nabijgelegen sporthal. "Daar kregen de mensen wat soep om zich te verwarmen. De meesten hadden in hun pyjama al een tijdje buiten gestaan", zegt burgemeester Ingrid Holemans. "Vrijwel iedereen kon zaterdag na enkele uren wachten uiteindelijk terug naar huis. Alleen voor de mensen die op de zesde verdieping wonen, moest een tijdelijke oplossing gevonden worden. Maar vanaf vandaag kunnen ook zij terug naar huis."