Groot scherm voor WK op speelplaats gemeenteschool 15 juni 2018

Op de speelplaats van de gemeenteschool van Sint-Stevens-Woluwe worden alle wedstrijden van de Rode Duivels op het wereldkampioenschap voetbal in Rusland op een groot scherm vertoond. Het initiatief komt van Bruno Charels, uitbater van Charlies Sports & Fun Café in de cafetaria van de sporthal van de Zaventemse deelgemeente. Daarnaast worden alle andere wedstrijden van het WK uitgezonden op twee grote televisietoestellen in de cafetaria.





De uitbater wil eventueel ook andere wedstrijden op het grote scherm uitzenden, maar dan enkel op aanvraag en bij voldoende interesse. (RDK)