Groen licht voor nóg een bedrijvenzone ONDANKS IMMENSE LEEGSTAND BOUWT FUTURN NIEUW INDUSTRIEGEBEID ROBBY DIERICKX

08 mei 2018

02u27 0 Zaventem Projectontwikkelaar FUTURN krijgt groen licht voor een nieuwe industriezone langs de Mechelsesteenweg. Op termijn komen er ook kantoorruimtes en dat terwijl er in Zaventem heel wat kantoren leeg staan. "Bedrijven zijn op zoek naar moderne gebouwen", klinkt het.

Het schepencollege van Zaventem heeft zopas de vergunningen afgeleverd voor de bouw van een nieuwe industriezone langs de Mechelsesteenweg in Nossegem, vlakbij het op- en afrittencomplex van de E40. Zo mag FUTURN starten met de gedeeltelijke afbraak en renovatie van het pand waarin de Belgische Distributie (BD) tot voor kort onderdak had. Op die plaats komen twee grote ruimtes. Eén werd al verkocht aan een transportbedrijf. Daarachter komen enkele nieuwe gebouwen waarin dertig units voor kmo's ondergebracht worden. Op langere termijn plant FUTURN ook een kantorenzone op het braakliggend terrein naast het gebouw van BD.





Leegstand

Vooral dat laatste, waar nog geen vergunningsaanvraag voor ingediend werd, is opmerkelijk. De gemeente Zaventem kampt namelijk al enkele jaren met een grote leegstand in bestaande kantoorgebouwen. Zo liet de gemeente vorig jaar nog weten dat 25 van de 91 kantoren in het verouderde bedrijvenpark Keiberg langdurig leeg staan. De verloedering loert om de hoek.





Bestemming versoepelen

"De exacte invulling van die kantorenzone is nog niet duidelijk", zegt Frederik Baert van FUTURN. "We weten namelijk dat er een leegstand is in groot-Zaventem en willen daar ook rekening mee houden. Zo zullen we de komende maanden bekijken of we de bestemming van die kantoorzone moeten versoepelen en verruimen om ook andere activiteiten toe te laten. Daarom zullen we ook de visie van het schepencollege en de bevoegde gedeputeerde vragen. We mogen niet vergeten dat de leegstand zich voornamelijk in oudere kantoorzones bevindt. Als hier morgen een bedrijf komt aankloppen, omdat het op zoek is naar een kantoorgebouw vlakbij de E40 dan betekent dat dat er vraag naar is."





Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V) distantieert FUTURN zich met Star21 van de meeste andere bedrijvenzones. "Terwijl er daar voornamelijk met huurcontracten gewerkt wordt, kiest men hier voor de verkoop van de panden. Daardoor is de kans op leegstand kleiner. Intussen gaan we ook de leegstand in de Keiberg aanpakken."





80% verkocht

Van het industriegedeelte Star21 is ondertussen al ruim tachtig procent verkocht. "Nog voor de zomer zouden we met de eerste afbraakwerken aan het gebouw van BD willen starten", besluit Frederik Baert van FUTURN. Wanneer de invulling van het kantoorgedeelte op de braakliggende grond concreet wordt, is momenteel nog niet duidelijk.