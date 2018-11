Groen licht om leegstand in bedrijvenzone Keiberg aan te pakken Robby Dierickx

27 november 2018

09u40 0 Zaventem De Zaventemse gemeenteraad heeft haar goedkeuring gegeven om bedrijvenzone Keiberg, die al enkele jaren met leegstand kampt, te vernieuwen. Zo zal er binnenkort ook plaats zijn voor onder meer recreatie.

Industriezone Keiberg, die langs beide kanten van de Hector Henneaulaan en vlak naast de Brusselse ring ligt, dateert van de jaren 80. Maar de laatste jaren trekken steeds meer bedrijven er weg en blijven de gebouwen leeg staan. Momenteel is er zelfs een leegstand van dertig procent. Dat verhoogt echter het risico op vandalisme. Daarom besliste de gemeente enkele maanden geleden om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen met als doel de industriezone te vernieuwen. Dat RUP werd maandagavond goedgekeurd door de gemeenteraad.

“De hoofddoelstelling is de leegstand in de bedrijvenzone aan te pakken”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). “Dat kan door er andere activiteiten toe te laten. In principe leent de Keiberg zich het best voor activiteiten die wel veel ruimte nodig hebben, maar minder onderhevig zijn aan veel personenverkeer tijdens de spitsuren. Een logistieke hub zou hier perfect passen. Ook bepaalde vormen van recreatie behoren tot de mogelijkheden. We denken bijvoorbeeld aan een bedrijfsrestaurant of een fitness. Maar ook socio-culturele ontmoetingsruimten kunnen er gecreëerd worden. Woningen zijn dan weer geen optie.”

Met de goedkeuring van het RUP hoopt de gemeente ook dat de gebouwen grondig gerenoveerd worden. Er zal in de toekomst hoger gebouwd mogen worden, waardoor er meer ruimte komt voor veilige mobiliteit en groene verbindingen.