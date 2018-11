Gooide dierenbeul gehaktballen vlakbij school? Robby Dierickx

26 november 2018

In het struikgewas op de hoek van de Diegemstraat met de Groenstraat in Zaventem, recht tegenover secundaire school Zavo, heeft een man maandagochtend gehaktballen aangetroffen. Die zijn mogelijk gevuld met vergif. De man bracht de gehaktballen uit voorzorg naar de politie.

“Het is niet zeker of er effectief vergif in de gehaktballen zit, maar we gaan nu bij andere politiezones horen of ze ook al met dergelijke feiten te maken kregen”, zegt Ellen Vanderpoel van de lokale politie Zaventem. “Het is ook nog onduidelijk wie die gehaktballen er gegooid heeft en met welke bedoeling.”

In de luchthavengemeente is men sinds deze maand extra alert, want begin november stierf een labrador in Nossegem nadat hij rattenvergif gegeten had. Iemand gooide het vergif op het terras van Gwendy Bosmans, waarna haar hond Jefke een dag lang voor zijn leven vocht. Ondanks de hulp van de dierenarts kon de 7-jarige labrador niet meer gered worden.