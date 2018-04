Goochelaar betovert personeel Ter Burg 27 april 2018

Groot feest gistermiddag in woonzorgcentrum Ter Burg in Nossegem. In het kader van de Week van de Zorg stond het personeel er centraal. Alle werknemers werden in de bloemetjes gezet voor hun dagelijkse inzet. Zo werd iedereen getrakteerd op frietjes van de lokale frituur. Nadien verscheen er een illusionist. Hij kon niet alleen het personeel vermaken, maar kreeg ook de bewoners van het woonzorgcentrum stil van verbazing met zijn goochelkunsten. (RDK)