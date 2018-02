Gezin met vier kinderen op straat na brand 12 februari 2018

02u38 0 Zaventem Een woning in de Olmenstraat is sinds zaterdagochtend onbewoonbaar na een uitslaande brand. De zolderverdieping is volledig vernield, terwijl de rest van de woning waterschade opliep. De bewoners, een gezin met vier kinderen, verblijven al zeker tot donderdag op hotel. De brandweer kon drie aanpalende woningen vrijwaren, al liep het dak van één van de huizen wel schade op.

Zaterdagochtend om 10.40 uur kreeg de brandweer een oproep voor een schouwbrand in een woning in de Olmenstraat. Het was Sifan Bardous, die samen met haar man en haar vier kinderen van 8, 10, 13 en 18 jaar oud in de woning woont, die de brandweer zelf verwittigde. "Eén van de buren was even voordien bij ons komen aanbellen, omdat ze plots veel rook boven ons huis zag hangen", vertelt de vrouw. "Ik heb meteen de kinderen naar buiten gebracht en belde de hulpdiensten."





Woning onbewoonbaar

Toen de brandweer ter plaatse kwam, werd meteen duidelijk dat het niet om een schouwbrand, maar om een woningbrand ging. "Achteraan het huis kwamen de vlammen door het dak", aldus brandweerofficier Ronny De Laet. "We hebben dan ook meteen een extra ploeg opgetrommeld om het vuur te bestrijden. De zolderverdieping, waar zich een kinderkamer bevond en waar het vuur uitbrak, is volledig vernield. De rest van de woning liep door het blussen waterschade op. Daardoor is de pand onbewoonbaar. We hebben ook veel moeite moeten doen om de drie aanpalende huizen te vrijwaren."





De bewoners waren onder de indruk. "Alles wat op de zolderverdieping lag, zijn we kwijt", aldus nog Sifan Bardous, die er sinds 2001 woont. "Ook op de eerste verdieping is heel wat schade door het bluswater. Op het gelijkvloers valt de schade al bij al nog mee."





Het gezin kreeg inmiddels via de verzekeringsfirma onderdak in een hotel. De kans is groot dat ze pas binnen enkele weken naar hun woning terug kunnen. Op het moment van de brand logeerden ook zeven familieleden uit Nederland in de woning. Zij keerden afgelopen weekend terug naar huis. Hoe de brand is ontstaan, is momenteel nog onduidelijk. (RDK)