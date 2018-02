Gewezen gemeenteraadslid Bert Hernalsteen overleden 03 februari 2018

Bert Hernalsteen, die zes jaar lang gemeenteraadslid was voor CD&V (1994-2000) en achttien jaar lid was van het OCMW (1982-1994 en 2000-2006) is donderdag op 73-jarige leeftijd overleden. De uitvaartplechtigheid vindt komende woensdag plaats.





Bij Olympia Sterrebeek was Bert Hernalsteen jarenlang speler en nadien bestuurslid. Daarnaast was de Sterrebekenaar voorzitter van wielerclub Het Rozenhof. Die club organiseerde elk jaar wielerwedstrijden voor liefhebbers en junioren in de Zaventemse deelgemeente. Volgens ereschepen en partijgenoot Eric Van Rompuy verliest Sterrebeek "een erg sociale man die zich jarenlange heeft ingezet als OCMW-raadslid en gemeenteraadslid. Hij legde mee de basis voor de serviceflats in de Nieuwstraat en de Mechelsesteenweg in Sterrebeek."





De begrafenisplechtigheid vindt op woensdag 7 februari om 10 uur in de Sint-Pancratiuskerk van Sterrebeek plaats. (RDK)