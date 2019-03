Gemeenteraad keurt begroting unaniem goed Robby Dierickx

27 maart 2019

11u39 2 Zaventem De Zaventemse gemeenteraad heeft maandagavond de eerste begroting van de nieuwe legislatuur unaniem goedgekeurd. Veel nieuwigheden zijn er niet, al wordt er wel extra ingezet op meer blauw in de straat en meer groen in de gemeente.

Zo maakt het schepencollege 1,2 miljoen euro vrij voor extra politieagenten en investeringen qua voertuigen en materieel. “Daarnaast wordt het groenonderhoud opgetrokken met 145.000 euro, zodat we een recorduitgave van 460.000 euro bereiken”, zegt schepen van Financiën Bart Dewandeleer (CD&V). “Een andere belangrijke pijler is de jeugd, want voor de nieuwe scoutslokalen in Zaventem staat 1 miljoen euro ingeschreven en voor Chiro Mik Mak Sterrebeek maken we al een eerste schijf van 200.000 euro vrij zodat de leden rond de tekentafel kunnen gaan zitten voor hun nieuwe lokalen. Ook wordt de integratiedienst met een extra medewerker versterkt gezien we in Zaventem meer dan honderd nationaliteiten tellen.”

Opknapbeurt bowling

Op gebied van sport staan eveneens verschillende projecten gepland. “Zo krijgen de voetbalvelden LED-verlichting”, zegt sportschepen Piet Ockerman (Open Vld). “In de Eversestraat in Sint-Stevens-Woluwe komt dan weer een extra kunstgrasveld ter vervanging van het verdwijnen van een grasveld in de Frans Smoldersstraat. Voorts worden de petanquebanen aan de Zaventemse sporthal overdekt en krijgt de bowling een broodnodige opknapbeurt.”

Echt grote investeringen zijn er voorlopig evenwel nog niet gepland. “Dat zal ten vroegste pas eind dit jaar het geval zijn”, aldus nog Dewandeleer, die tevreden is dat de begroting unaniem goedgekeurd werd.

Oppositiepartij N-VA gaf naar eigen zeggen groen licht voor de begroting omdat er heel wat van haar programmapunten in opgenomen werden. “Ik denk aan de LED-verlichting in straten en op voetbalvelden, de uitbreiding van de integratiedienst en het optrekken van het budget voor het groenonderhoud”, zegt Erik Rennen.