Gemeentelijke basisschool krijgt 8.500 euro huursubsidies RDK

12 november 2018

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geeft aan achttien Vlaamse scholen huursubsidies om hun gebouwen te vernieuwen of om extra plaatsen in de klas te realiseren. De gemeentelijke basisschool van Sint-Stevens-Woluwe krijgt dit jaar nog 8.500 euro. Dat geld zal gebruikt worden voor de huur van twee modulaire units, die 44 extra plaatsen creëren. De modulaire units zijn nodig, want de gemeenteschool langs de Leuvensesteenweg in de Zaventemse deelgemeente wacht al lang op de realisatie van de nieuwbouw. Die werken zullen evenwel pas na 2020 starten, want de gemeente moet eerst de goedkeuring voor de subsidies voor de bouw krijgen. Verwacht wordt dat die goedkeuring er pas ten vroegste binnen twee jaar zal zijn.

In juni dit jaar kregen 59 andere scholen ook al huursubsidies.