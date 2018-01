Gemeente werkt aan modernisering bedrijvenpark Zaventem-Zuid 19 januari 2018

Zaventem Nadat eerder al bekend geraakte dat Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant een subsidie van 150.000 euro geven voor de modernisering van bedrijvenzone Zaventem-Zuid, is de gemeente nu gestart met de opmaak van een toekomstplan. "We willen de stap zetten naar een bedrijventerrein van de 21ste eeuw", aldus het schepencollege.

Zaventem-Zuid is het bedrijventerrein waar onder meer Ikea, Asco en het testcircuit van Toyota onderdak hebben. Het werd in de jaren 70 ontwikkeld, maar er werd destijds onvoldoende aandacht besteed aan ecologische, groene, waterkundige of alternatieve vervoersingrepen. Daardoor is Zaventem-Zuid voornamelijk met de wagen bereikbaar. De veelal lage gebouwen liggen ook ver uit elkaar, met tussenin slecht aaneengesloten groene ruimte. "De site mag dan wel goed draaien, toch is er nood aan een bedrijventerrein van de 21ste eeuw", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). "Economie, ecologie, mobiliteit en gezonde levenskwaliteit moeten er hand in hand gaan."





"Ik hoop dat we met dit nieuw plan deze grote bedrijvenzone een nieuwe impuls kunnen geven", vult schepen van Bedrijvenzones Wim Desloovere (Open Vld) aan. Zo wordt onder meer nagegaan of men de bouwhoogte kan aanpassen, wil men meer inzetten op alternatieve vervoersmodi en moeten trage weggebruikers vlotter van het bedrijventerrein naar de woonkernen van Zaventem, Sterrebeek en Nossegem kunnen.





Na gunstig advies van de gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening, wordt het dossier maandag aan de gemeenteraad voorgelegd. (RDK)