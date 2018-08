Gemeente promoot orgaandonatie op wachtticket in gemeentehuis 01 augustus 2018

02u28 0 Zaventem Zaventemnaars die een loketbediende in het gemeentehuis willen spreken, worden voortaan aangemoedigd om zich te registreren als orgaandonor. Op het ticket dat ze in de wachtruimte nemen, staat vanaf nu namelijk uitleg over orgaandonatie.

"Hoewel in België iedereen automatisch donor is telt dit niet wanneer ook maar één iemand van de familie bezwaar heeft", weet burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). "Om alle verwarring en de zware emotionele beslissing bij nabestaanden te vermijden, wensen we de mensen terwijl ze hier wachten extra te informeren, en eigenlijk ook aan te zetten duidelijk zelf te beslissen."





Acht levens redden

"Daarom informeren we de mensen in de wachtzaal dat ze, nu ze toch aan het loket zijn, zich door die loketbediende ook meteen en gratis kunnen laten registreren als orgaandonor en zo na hun dood met dit eenvoudig gebaar tot acht levens kunnen redden. Uiteraard kan de betrokkene zich op datzelfde moment evengoed laten registreren om geen orgaandonatie te doen na zijn/haar overlijden."