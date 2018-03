Gemeente moedigt aanleg geveltuintjes aan 29 maart 2018

02u42 0 Zaventem De gemeenteraad heeft maandagavond een reglement goedgekeurd waarmee de inwoners aangemoedigd worden om een geveltuin aan te leggen. "Op die manier willen we een groener karakter in de straten creëren", zegt milieuschepen Erik Rennen (N-VA).

Een geveltuin mag niet zonder toelating van de gemeente aangelegd worden en daarom start het schepencollege nu met een kleinschalige promotiecampagne. "Veel inwoners weten niet wat wel en wat niet mag wanneer ze hun gevel willen beplanten", aldus Rennen. "We denken dat daarom slechts een beperkt aantal inwoners zijn gevel beplant. Met het nieuwe reglement willen we net meer Zaventemmenaars aanmoedigen om voor een groene voorgevel te kiezen."





Meer groen in straatbeeld

Het schepencollege hoopt zo meer groen in het straatbeeld te creëren. "Klimplanten aan een voorgevel brengen daarnaast ook verkoeling en zorgen voor voeding voor insecten en vogels. Bovendien haalt de plant CO2 uit de lucht", besluit de schepen.





Het aanvragen van een toelating om een geveltuin aan te planten moet gebeuren via een meldingsformulier op de gemeentelijke website of via een schriftelijke indiening gericht aan schepencollege. (RDK)