Gemeente maakt half miljoen vrij voor kerken 20 februari 2018

02u24 0

De gemeente Zaventem maakt een half miljoen euro vrij voor de nodige herstellingen aan de verschillende kerkgebouwen. Dat geld wordt gebruikt voor de Sint-Pancratiuskerk in Sterrebeek, de Sint-Jozefkerk in Zaventem en de Sint-Lambertuskerk in Nossegem.





Het grootste bedrag gaat naar de Sint-Jozefkerk in Zaventem. Daar drongen zich isolatie- en vernieuwingswerken aan het dak op. Maar ook zijn er herstellingswerken aan de gevel nodig en de stookketel moet vervangen worden. In totaal maakt de gemeente 256.087 euro vrij voor die werkzaamheden. 236.500 euro gaat dan weer naar de Sint-Pancratiuskerk in Sterrebeek voor dak- en elektriciteitswerken. Tot slot gaat 45.000 euro naar de Sint-Lambertuskerk in Nossegem voor de plaatsing van energiezuinige LED-verlichting rond de kerk.





"We vinden het belangrijk om als gemeente te investeren in de kerkgebouwen", zegt schepen van Financiën Bart Dewandeleer (CD&V). "Op die manier kunnen onze inwoners genieten van een mooie en verzorgde locatie voor belangrijke momenten in hun leven. Ik denk bijvoorbeeld aan een doopsel, een communie, een trouw en een begrafenis. Daarnaast worden onze kerkgebouwen ook meer en meer gebruikt als ontmoetingsplaatsen voor een breed spectrum aan socio-culturele activiteiten, zoals concerten, lezingen en momenten van gezellig samenzijn. De Sint-Jozefskerk wordt bij momenten zelfs integraal omgevormd tot zaal." (RDK)