Gemeente maakt 1 miljoen euro vrij voor energiezuinige straatverlichting RDK

26 maart 2019

Zaventem Het Zaventemse schepencollege heeft in de begroting 1 miljoen euro vrijgemaakt voor het energiezuinig maken van de straatverlichting. Daarnaast gaat ook nog eens 500.000 euro naar de vergroening van het wagenpark.

Tijdens de voorbije gemeenteraad werd de nieuwe begroting goedgekeurd. “Nieuw is dat we starten met een investering van 1 miljoen euro om de straatverlichting energiezuinig te maken”, zegt schepen van Financiën Bart Dewandeleer (CD&V). “We willen de komende twee jaar de 1.200 meest verbruikende lampen vervangen door LED-verlichting. Hiermee kunnen we een grote besparing doen voor het klimaat, maar ook voor onze begroting.”

Daarnaast investeert de gemeente Zaventem ook volop in een groener wagenpark voor het gemeentepersoneel, het OCMW en de politie. Hiervoor wordt nog eens een half miljoen euro vrijgemaakt.