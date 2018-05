Gemeente laat groot stort in bos naast Zeenpark opruimen 12 mei 2018

02u40 1 Zaventem Een aannemer zal binnenkort in opdracht van de gemeente een groot stort in het bos naast het Zeenpark opruimen. In de toekomst wil de gemeente het bos namelijk toegankelijker maken.

Enkele maanden geleden werden al de eerste dode en gevaarlijke bomen in het bos naast het Zeenpark in Sterrebeek gekapt. Die rooiwerken kwamen er omdat het schepencollege de groene zone toegankelijk wil maken voor de omgeving. Maar tijdens de kapwerken bleek dat er ook heel wat steenpuin en ander afval tussen de bomen en onder de grond zat. "We verwachten dat er minstens 1.000 ton steenpuin en ander vuil zal moeten opgekuist worden", weet bevoegd schepen Bart Dewandeleer (CD&V).





"In principe lopen de werken tot aan de start van de zomervakantie."





De gemeente wist naar eigen zeggen al langer dat er vuil in het bos lag. "Waar we zijn pas gedurende de laatste jaren stuk per stuk eigenaar van het bos geworden", aldus nog Dewandeleer. "Het is jaren in handen geweest van verschillende private eigenaars. Nu we er zelf eigenaar van zijn, kunnen we met de opruimwerken starten."





In het vernieuwde bos komen in de toekomst wandelwegen, natuurlijk speelgroen, een nieuwe poel, grote zelfplukboomgaard met streekeigen fruit en de nieuwe lokalen van de Chiro van Sterrebeek. (RDK)