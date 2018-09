Gemeente geeft groen licht voor bouw Europascouts 07 september 2018

Het schepencollege van Zaventem heeft maandag de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe lokalen van de Europascouts in Nossegem goedgekeurd. De nieuwe lokalen komen op het einde van de Stokerijstraat, vlak bij de nieuwe recreatieve zone van de gemeente.





Al jarenlang hebben de vijftig meisjes van de Europascouts van Nossegem onderdak in een woning van de kerkfabriek op het Driesplein, maar dat pand is eigenlijk niet geschikt om als jeugdlokaal te fungeren. En dus heeft de jeugdbeweging al even plannen voor een nieuwbouw op het einde van de Stokerijstraat. Afgelopen maandag zette het schepencollege het licht op groen door de omgevingsvergunning goed te keuren. Binnenkort zal het gemeentebestuur ook de erfpacht goedkeuren ten voordele van de kerkfabriek, zodat de gemeente de bouwgrond ter beschikking stelt voor de werken.





Willy Vankeirsbilck, voorzitter van de kerkfabriek, wil momenteel nog niet veel kwijt over de bouwplannen. "Op zaterdag 15 september vieren we namelijk het Sint-Lambertusfeest en tien jaar De Kring, waarop we al onze bouwplannen uit de doeken zullen doen", klinkt het.





Feit is dat de nieuwe lokalen vlak bij de nieuwe recreatieve zone aan de Kersenberg komen. Daar plant de gemeente onder meer speeltuigen en een nieuw bos. Wanneer de eerste steen van de nieuwe lokalen gelegd wordt, is nog niet duidelijk.





(RDK)