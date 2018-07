Gemeente gaat zelf redders opleiden ZWEMBAD DE MOTTE KAMPT AL TIJDJE MET TEKORT AAN BADMEESTERS ROBBY DIERICKX

13 juli 2018

02u28 0 Zaventem Omdat het schepencollege maar geen nieuwe redders voor zwembad De Motte vindt, schiet de gemeente nu zelf uit de startblokken met een spoedcursus. "We willen vermijden dat het zwembad in de toekomst moet sluiten", zegt sportschepen Erik Rennen (N-VA).

Al geruime tijd is het schepencollege van Zaventem op zoek naar nieuwe redders voor het gemeentelijk zwembad De Motte. Momenteel telt het zwembad vier vaste redders, twee badmeesters en een handvol jongeren die af en toe in het weekend ingezet worden om toezicht in het zwembad te houden. "Maar dat zijn er te weinig", weet Erik Rennen. "Afhankelijk van het aantal zwemmers, moeten we dagelijks drie tot vier redders inschakelen. Als je weet dat we maar over vier vaste redders en twee badmeesters beschikken, dan dreigen we in de problemen te geraken. De voorbije jaren konden we dat opvangen met enkele interimredders, maar van de groep jongeren die af en toe kunnen inspringen, blijven er niet al te veel meer over. Daardoor dreigen we het zwembad te moeten sluiten als enkele van de vaste redders op hetzelfde moment ziek vallen."





Om een sluiting te vermijden, is de gemeente al een tijdje op zoek naar nieuwe redders. Maar die zoektocht verloopt bijzonder stroef. "Aangezien redder een knelpuntberoep is, kunnen we als gemeente zelf een spoedcursus organiseren", aldus nog de sportschepen. "We hebben dan ook beslist om in september met een cursus te starten en we hebben al enkele kandidaten. Zij krijgen een theoretische en een praktijkopleiding. Een deel van de opleiding bestaat uit EHBO en reanimatie, daarnaast krijgen ze uiteraard ook zwemlessen. Wie slaagt, krijgt een diploma en kan meteen aan de slag. We hopen de groep van interimredders zo opnieuw uit te breiden."





Jobstudenten

Volgens de schepen zijn er voor de zomer geen problemen. "In de grote vakantie doen we immers een beroep op jobstudenten", klinkt het.





Wie de spoedcursus redder wil volgen, kan zich inschrijven door een mail te sturen naar zwembad@zaventem.be of door te bellen naar 02/725.96.96. Ook redders die al over een diploma 'hoger' redder beschikken en die in Zaventem aan de slag willen, kunnen zich via die weg kandidaat stellen.





Ook in andere zwembaden in de regio kampt men met een tekort aan redders. Zo werden de openingsuren van de wildwaterbaan in het Begijntjesbad in Overijse een tijdje geleden beperkt, omdat er onvoldoende toezicht was en blijft het openluchtzwembad De Lammekes deze zomer om dezelfde reden gesloten.