Gemeente en zwemclub schenken 771 euro aan Villa N.J.A.M. 24 januari 2018

Het gemeentebestuur en de Zaventemse zwemclub hebben onlangs een cheque van 771 euro aan Villa N.JA.M. overhandigd.





Dat geld werd opgehaald met een zwemmarathon, die eind november georganiseerd werd in zwembad De Motte. De vzw Villa N.J.A.M. is een privé-initiatief dat opgestart werd door Zaventemnaren en dat een kwalitatieve dagwerking op maat aanbiedt aan jonge volwassenen met een mentale beperking of met autisme.





De cheque werd overhandigd aan Gino Verhaegen, de voorzitter van de vzw.





"We danken alle zwemmers en sponsors die de zwemmarathon organiseerden en steunden", zegt burgemeester van Zaventem Ingrid Holemans (Open Vld).











