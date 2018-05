Gemeente en actiecomité in beroep tegen megacarwash 30 mei 2018

02u53 0 Zaventem Het gemeentebestuur en actiecomité Nossegem Leeft gaan in beroep tegen de beslissing van de provincie om de megacarwash langs de Leuvensesteenweg te vergunnen. Volgens de gemeente en de buren zal de carwash voor heel wat overlast zorgen.

Hoewel de gemeente de aanvraag voor de bouw van een megacarwas nog geweigerd had, besliste de provincie daar enkele weken geleden anders over. Volgens de deputatie zijn er voldoende argumenten om de aanvrager een bouw- en milieuvergunning te geven. Omdat er de eerstvolgende weken geen reactie van de gemeente kwam, trokken twintig leden van actiecomité Nossegem Leeft maandagavond met spandoeken naar de gemeenteraad. "Wij hadden al een tijdje geleden beslist om in beroep te gaan tegen de beslissing van de provincie", zegt Dirk Vandenboer van het actiecomité. "De bouwvergunning vechten we bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen aan, de milieuvergunning bij de Raad van State."





Oppositiepartij Groen-Leef had het dossier van de megacarwash op de agenda gezet, maar nog voor het punt behandeld werd, liet het schepencollege weten ook in beroep te zullen gaan. "We moesten de beslissing van de provincie eerst analyseren alvorens verdere stappen te ondernemen. Daardoor liet onze beslissing op zich wachten", zegt schepen Bart Dewandeleer (CD&V). (RDK)