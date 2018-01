Geen moskee, wel beenhouwerij in KBC-gebouw 19 januari 2018

02u26 0 Zaventem De inwoners van Sterrebeek die de voorbije jaren protesteerden tegen de mogelijke komst van een Indonesische moskee in het voormalige KBC-gebouw langs de Mechelsesteenweg mogen opgelucht ademhalen. De plannen van de moskee zijn definitief opgeborgen nu het schepencollege de verhuis van beenhouwerij Luc naar het KBC-gebouw goedgekeurd heeft.

De vereniging Yayasan Keluarga Pengajian Muslimin Indonesia (KPMI) kwam in de zomer van 2016 plots met plannen voor een Indonesische moskee in Sterrebeek op de proppen. Meteen was er heel wat protest in de omgeving. Buurtbewoners verwachtten namelijk extra verkeer en parkeerproblemen in het centrum. Het Zaventemse schepencollege was ook geen fan van het plan en gaf een negatief advies over de bouwvergunning, waarna Ruimte Vlaanderen hetzelfde deed. Vervolgens weigerde de gemeente de bouwvergunning.





En nu heeft het schepencollege het licht op groen gezet voor de verhuis van beenhouwerij Luc naar het voormalige KBC-gebouw. Die beenhouwerij heeft ondertussen al heel wat jaren onderdak in een pand wat verderop op de steenweg. Door de verhuizing liggen de plannen van een Indonesische moskee definitief in de prullenmand.





(RDK)