Geen discussie meer mogelijk: woningen en hotel niet toegelaten in open ruimte Nossegem Wel eerste stappen richting nieuw zwembad en nieuwe sporthal gezet Robby Dierickx

01 maart 2019

16u01 0 Zaventem Er mogen noch woningen, noch een hotel gebouwd worden in de open ruimte op het einde van de Felix Goossensstraat. Dat heeft de gemeenteraad beslist. In Zaventem werden wel de eerste stappen richting de bouw van een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal gezet. Ook in de andere deelgemeenten staan verschillende projecten gepland.

De gemeenteraad heeft de nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) voor de vier deelgemeenten voorlopig vastgesteld. Die plannen bepalen wat waar wel en wat waar niet gebouwd mag worden, en hoe hoog er gebouwd mag worden. Voor Nossegem ligt de nadruk in het RUP op het behoud van de open ruimte. Zo blijft de groene zone op het einde van de Felix Goossensstraat, op een steenworp van de kerk, behouden. “Het gaat om een gebied van één hectare”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). “Dankzij dit RUP wordt de groene ruimte er definitief beschermd.”

Een maatregel die volgens de schepen broodnodig was. “Want het gebied is momenteel nog ingekleurd als recreatiegebied, wat betekent dat erop gebouwd mag worden”, legt Dewandeleer uit. “Zelfs een hotel zou theoretisch kunnen, al zou dit niet passen in de omgeving en ook qua mobiliteit zou dat niet mogelijk zijn gezien de beperkt uitgeruste straat. Alleen op de groene ruimte aan de overkant van de reeds bestaande huizenrij, een gebied van 0,4 hectare, mogen nog enkele woningen gebouwd worden.”

Kersenberg

Daarnaast wordt op de Kersenberg één hectare groene ruimte gecreëerd. “Na verschillende aankopen is de gemeente bijna volledig eigenaar van de in totaal twee hectare grote Kersenberg”, aldus nog de schepen. “We willen er een toegankelijk bos maken, achter de pas aangelegd sport- en speelweide. Onlangs kregen we nog een Vlaamse subsidie van 123.000 euro voor de aankoop van de gronden en het aanplanten van de bomen.”

Ook voor de drie andere deelgemeenten zijn er mogelijkheden. In Zaventem wordt de site achter de sporthal voorbereid om in de toekomst nog verder uitgebouwd te worden tot een centrale sportsite. Een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal kunnen er ondergebracht worden. De bouw ervan zal nog niet voor deze legislatuur zijn, de visieontwikkeling wel. Het oude industriële terrein aan het station van Zaventem tussen de Diegemstraat en de Groenstraat wordt dan weer omgevormd tot zone voor gemeenschapsvoorzieningen. De gemeente zal de bestaande parking fors uitbreiden.

Bouwkundig waardevol

In Sint-Stevens-Woluwe wordt de historische arbeiderswijk tussen de Kleine Bosstraat en de Elie Aubinaustraat ingedeeld als waardevol bouwkundig geheel. Ook de Kerkdries in Sterrebeek krijgt die stempel. “Aanpassingen of renovaties moeten er dus gebeuren op een verantwoorde manier”, besluit Dewandeleer.

De plannen worden nu via openbaar onderzoek voorgelegd aan de inwoners. Zij kunnen hun bezwaren en opmerkingen indienen. Na afloop wordt het plan voor definitieve goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Mogelijk gebeurt dit nog voor de zomer.