Gebrek aan interesse betekent einde ‘De Helden van 22/03’ Slechts 21 ploegen nemen dinsdag deel aan derde en laatste editie voetbaltornooi Robby Dierickx

24 maart 2019

18u00 0 Zaventem Het voetbaltornooi ‘De Helden van 22/03’ is volgende week dinsdag – tot grote spijt van organisator Kurt Thomas – aan zijn laatste editie toe. Na drie jaar trekt hij de stekker uit het evenement wegens een gebrek aan interesse. In 2017 mocht hij nog 40 ploegen verwelkomen voor de eerste editie, maar nu zijn het er slechts 21. “Daarom wil ik nu in schoonheid eindigen”, zegt Kurt Thomas.

Twee jaar geleden besloot Kurt Thomas (44), die voor bewakingsfirma G4S op de luchthaven van Zaventem werkt, een herdenkingsevenement rond de aanslagen te organiseren om het luchthavenpersoneel een hart onder de riem te steken. Onder het motto ‘voetbal is een feest’ koos Kurt voor een voetbaltornooi. Met de medewerking van de luchthaven en de gemeente Zaventem werd op 21 maart 2017 de eerste editie van ‘De Helden van 22/03’ op de voetbalvelden van KVW Zaventem georganiseerd. Met veertig ploegen - bestaande uit luchthavenpersoneel en hulpverleners - een groot succes. Vorig jaar koos Kurt Thomas ervoor om maximaal 34 ploegen toe te laten. In een mum van tijd waren alle plaatsen ingenomen. Voor de derde editie, die volgende week dinsdag georganiseerd wordt, loopt het evenwel minder vlot.

Niet vergeten

“Er zijn slechts 21 ploegen ingeschreven”, laat Kurt Thomas weten. “Dat zijn er toch aanzienlijk minder dan de voorbije jaren. Waarom weet ik niet, maar de interesse is blijkbaar zoek. Het is positief dat mensen verder gaan met hun leven, maar de gebeurtenissen van drie jaar geleden mogen wel niet zomaar vergeten worden.”

Het gebrek aan interesse is voor Kurt Thomas wel het sein om de stekker uit het evenement te trekken. “Ik geef toe dat ik het liever anders had gezien en dat ik er wakker van gelegen heb”, aldus nog de organisator. “Elk jaar krijg ik van deelnemers te horen dat ze het een fantastisch initiatief vinden en dat het voor een zekere verbondenheid tussen de werknemers van de verschillende luchthavenbedrijven zorgt. Maar het verstand moet soms zegevieren en het is beter om in schoonheid te eindigen. Het zou zinloos zijn om te blijven doorgaan met het evenement en elk jaar te moeten vechten om voldoende deelnemers te vinden.”

Nieuwe formule

Kurt Thomas denkt ondertussen wel na over een nieuwe formule om de verbondenheid tussen het luchthavenpersoneel sterk te houden. “Er zitten enkele zaken in de pijplijn, maar daar kan ik momenteel nog niet veel over kwijt”, luidt het. “Wel blijven we onze bezoeken aan verschillende Belgische voetbalstadions organiseren. Dat is telkens in groepen van twintig tot dertig personen en niet al te tijdrovend qua organisatie. Zo brachten we al bezoekjes aan de stadions van RSC Anderlecht, Racing Genk en Club Brugge. Daarnaast plannen we ook nog heel wat meet & greets met Bekende Vlamingen.”