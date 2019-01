Gebouwen Belgische Distributie ruimen plaats voor nieuwe KMO-zone Robby Dierickx

15 januari 2019

09u41 0 Zaventem Langs de Mechelsesteenweg in Nossegem is een aannemer gestart met de afbraak van de gebouwen van de Belgische Distributie. In de plaats komt een nieuwe KMO-zone.

BD trok enkele jaren geleden weg uit Nossegem. Alleen de metalen constructie van het gebouw waarin de firma jarenlang onderdak had, staat momenteel nog overeind. Projectontwikkelaar FUTURN is er immers gestart met de afbraak en renovatie van het pand. Het gebouw zal na afloop van de werken twee grote ruimtes tellen. Eén daarvan werd al snel verkocht aan een transportbedrijf en ondertussen is ook de tweede ruimte verkocht. De afbraak en renovatie van het gebouw van BD is meteen de eerste stap in de herontwikkeling van de industriezone Zaventem-Zuid. Achter het pand komen ook nog dertig KMO-units. Op langere termijn plant FUTURN ook een nieuwe kantorenzone op een braakliggend terrein naast het gebouw van BD.

Een groot deel van de nog te bouwen ruimtes is inmiddels verkocht.